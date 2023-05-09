Мир 09 мая 2023, 18:52 Отказ Зеленского от переговоров с Россией объяснили идеями реванша Политолог Харрис: Зеленский не оставит идею возвращения Крыма и Донбасса после СВО РИА «Новости»

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Вероятное перемирие между Россией и Украиной не станет продолжительным и перерастет в новый конфликт, если не появится особый режим сдерживания. Об этом в своей статье для сайта 19 FortyFive написал доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.

Он пояснил, что любое соглашение о прекращении боевых действий останется неприемлемым для украинских властей, которые уже сейчас заявили о своих целях освобождения Крыма, Донбасса и других территорий, присоединившихся к России.

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Отсутствие реализации поставленных задач приведет к росту давления со стороны общества на украинские власти, от которых потребуют сделать все, чтобы вернуть эти территории. Поэтому перемирие закончится новой эскалацией, а свободное время участники потратят на накопление сил.

Выходом из ситуации Харрис назвал влияние третьих сил, которые помогут разрешить конфликт между странами и сделать перемирие долгосрочным. Но западные игроки — США, Евросоюз и НАТО — полностью находятся на стороне Украины и поддерживают Зеленского в его реваншистских желаниях по возвращению территорий.

Китай как игрок с другой стороны проводит собственную политику, на словах поддерживая суверенитет и независимость Украины, но при этом не вмешивается в конфликт и никак не подталкивает Россию к переговорам.

Политолог отметил, что конфликт окажется затяжным. Закончиться он может, только если участники поймут, что боевые действия противоречат их национальным интересам. Но в какие сроки это произойдет, пока не знает никто.