06 января 2023, 03:25
Отказ Украины от перемирия с Россией сочли готовностью пожертвовать народом страны
Дипломат Полянский: власти Украины готовы пожертвовать своим народом ради игр Запада
Украинские власти своим отказом от рождественского прекращения огня демонстрируют готовность жертвовать народом ради геополитических игр Запада. Об этом первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в Twitter.
«Еще одно напоминание о том, с кем мы сражаемся на Украине, — с безжалостными националистами-преступниками, которые готовы жертвовать своей страной и населением ради западных геополитических игр, у которых нет уважения к святыням», — отметил он.
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Президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Позже министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ о введении режима прекращения огня на 36 часов, писала газета «Петербургский дневник».
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия под предлогом тишины в зоне боевых действий якобы хочет скрыть новые шаги «агрессии». Он добавил, что российские власти хотят ненадолго остановить продвижение украинских военных, чтобы подогнать ближе «технику и мобилизованных».
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