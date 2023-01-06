Мир 06 января 2023, 03:25 Отказ Украины от перемирия с Россией сочли готовностью пожертвовать народом страны Дипломат Полянский: власти Украины готовы пожертвовать своим народом ради игр Запада РИА «Новости»

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Украинские власти своим отказом от рождественского прекращения огня демонстрируют готовность жертвовать народом ради геополитических игр Запада. Об этом первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в Twitter.

«Еще одно напоминание о том, с кем мы сражаемся на Украине, — с безжалостными националистами-преступниками, которые готовы жертвовать своей страной и населением ради западных геополитических игр, у которых нет уважения к святыням», — отметил он.

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Президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Позже министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ о введении режима прекращения огня на 36 часов, писала газета «Петербургский дневник».

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия под предлогом тишины в зоне боевых действий якобы хочет скрыть новые шаги «агрессии». Он добавил, что российские власти хотят ненадолго остановить продвижение украинских военных, чтобы подогнать ближе «технику и мобилизованных».