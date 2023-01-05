Мир 05 января 2023, 16:33 Отказ США передать Украине танки Abrams объяснили сложностями в их обслуживании WP: США не передадут Украине танки Abrams из-за сложности в их обслуживании Defense.gov

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Власти США отказались от передачи Украине танков Abrams из-за сложного технического обслуживания, а также частой поломки боевых машин. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщила газета The Washington Post.

Собеседник издания добавил, что 55-тонные танки работают на газотурбинных двигателях и потребляют огромное количество топлива, что сделает их использование в боевых действиях невыгодным для украинских войск.

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В 2019 году, напомнили в материале, занимавшему тогда пост президента США Дональду Трампу отказали в проезде танков Abrams во время парада в Вашингтоне в честь Дня независимости, так как был риск полного разрушения покрытия городских дорог.

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Радио Sputnik отметило, что, несмотря на все предостережения со стороны США, украинские власти продолжают настаивать на передаче бронетехники.

В минувшую среду, 4 января, президент США Джо Байден подтвердил планы передачи Украине боевых машин пехоты M2 Bradley. В БМП могут помещаться до шести человек. Американцы использовали эти машины во время боевых действий в Афганистане и Ираке.