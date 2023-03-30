Мир 30 марта 2023, 14:23 Отказ Совбеза ООН в расследовании по «Северным потокам» назвали поучительным зрелищем Лавров: Россия не даст «соскочить с крючка» западным расследованиям по «Северным потокам» РИА «Новости»

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Требования России установить все факты по ситуации с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» остаются в повестке. Но сейчас нужно дождаться результатов расследований, инициированных Данией, Швецией и Германией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что следующей задачей российской стороны после объявления предварительных результатов расследований западными странами не дадут уйти от раскрытия истинных причин происшествий.

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«Наши следующие действия будут направлены, чтобы не давать этим расследованиям национальным и тем, кто клятвенно заверял, что этого достаточно для установления истины, соскочить с крючка. Вот этим мы будем заниматься дотошно. Тема далеко не закрыта», — заявил Лавров.

Министр добавил, что внимательно следил за ситуацией в Совете безопасности ООН, где рассматривали резолюцию России и Китая с инициативой начать расследование по пострадавшим газопроводам.

Лавров отметил, что это было поучительное зрелище: западные страны выкручивались, только бы не одобрить инициативу о расследовании терактов на «Северных потоках».

«Все понимают, что это были теракты, но все также понимают, что рыльце в пушку у слишком серьезных западных представителей, и очень не хотят, чтобы это расследование было по-настоящему объективным», — отметил министр иностранных дел России.

Резолюцию о создании международной комиссии для проведения расследования повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на заседании Совета безопасности ООН поддержали Россия, Китай и Бразилия. Остальные постоянные члены США, Великобритания и Франция, а также временные участники Албания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Эквадор, Япония при голосовании воздержались.