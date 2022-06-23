Отказ поддержать санкции против России объяснили в Молдавии

Молдавия из-за слабости своей экономики не может в полной мере поддержать антироссийские санкции Евросоюза. Такое заявление сделал вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску.

В эфире телеканала «Moldova 1» дипломат обратил внимание, что определенные ограничительные меры в отношении России Молдавия ввела в финансово-банковской сфере, отметил RT.

«В то же время на нынешнем этапе степень устойчивости и способность нашей страны решать весь спектр проблем не позволяют нам присоединиться к большому пакету ограничительных мер», — сказал Попеску.

На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из России. В стране запретят ретрансляцию как новостных и аналитических российских программ, так и военных фильмов. Документ будет опубликован и вступит в силу 24 июня, рассказала глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу. По ее словам, серьезные меры вынуждает принимать ситуация на Украине.