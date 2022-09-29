Всемирный банк оценил сроки отказа от российских энергоресурсов | 360°

Мир 29 сентября 2022, 04:41 Поделиться Telegram

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Viber Всемирный банк оценил сроки отказа от российских энергоресурсов Глава Всемирного банка Малпасс: отказ от российских энергоресурсов займет годы РИА «Новости»

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Диверсификация глобального производства энергоносителей займет годы при прекращении поставок из России. Об этом предупредил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.

«В рамках текущих политик глобальному производству энергоносителей потребуются годы на то, чтобы диверсифицировать [поставки] с уходом от России», — заявил Малпасс на конференции в Стэнфордском университете.

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Его выступление транслировалось на сайте Всемирного банка. По словам Малпасса, диверсификация приведет к более продолжительному риску стагфляции. Речь идет о ситуации, при которой вместе со спадом экономики и высоким уровнем безработицы наблюдается рост цен.

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После начала спецоперации на Украине страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Принятые меры обернулись для Европы и США экономическими проблемами. Ограничительные меры спровоцировали повышение цен на топливо, электроэнергию и продукты питания.

Ранее журналисты сообщили, что Европа задумалась от отмене некоторых санкций. Еврокомиссия рассмотрит снятие запрета на экспорт российских удобрений и цемента.

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