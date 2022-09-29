Всемирный банк оценил сроки отказа от российских энергоресурсов | 360°

Все новости

Культура

29 сентября 2022, 05:08

Умер один из исполнителей песни Gangsta’s Paradise — СМИ

Здоровье

29 сентября 2022, 05:04

Российские ученые научились находить скрытые последствия ковида

Реклама

Спецоперация

29 сентября 2022, 04:25

Россия напомнила о готовности защищать Крым и освобожденные территории

Мир

29 сентября 2022, 04:24

Названы риски из-за ЧП с трубами «Северного потока»

Спецоперация

29 сентября 2022, 04:23

Мирошник назвал сроки вхождения в состав России

Мир

29 сентября 2022, 03:38

Абхазия ответила на недовольство Грузии из-за визита Лукашенко

Мир

29 сентября 2022, 03:37

Экс-жена британца обрадовалась его расставанию с украинской беженкой

Технологии

29 сентября 2022, 03:37

Стиральную машину для использования в космосе создадут в России

Мир

29 сентября 2022, 03:15

Украина уже перестала существовать как проект США — Стремоусов

Мир

29 сентября 2022, 04:41

Всемирный банк оценил сроки отказа от российских энергоресурсов

Глава Всемирного банка Малпасс: отказ от российских энергоресурсов займет годы

Читать 360tv в

Диверсификация глобального производства энергоносителей займет годы при прекращении поставок из России. Об этом предупредил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.

«В рамках текущих политик глобальному производству энергоносителей потребуются годы на то, чтобы диверсифицировать [поставки] с уходом от России», — заявил Малпасс на конференции в Стэнфордском университете.

Реклама

Его выступление транслировалось на сайте Всемирного банка. По словам Малпасса, диверсификация приведет к более продолжительному риску стагфляции. Речь идет о ситуации, при которой вместе со спадом экономики и высоким уровнем безработицы наблюдается рост цен.

Реклама

После начала спецоперации на Украине страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Принятые меры обернулись для Европы и США экономическими проблемами. Ограничительные меры спровоцировали повышение цен на топливо, электроэнергию и продукты питания.

Ранее журналисты сообщили, что Европа задумалась от отмене некоторых санкций. Еврокомиссия рассмотрит снятие запрета на экспорт российских удобрений и цемента.

Газ

Нефть

Россия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама