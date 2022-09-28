Мир 28 сентября 2022, 09:34 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Европа задумалась о снятии с России части санкций — Politico Politico: ЕК рассмотрит снятие запрета на экспорт цемента и удобрений из России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Европейская комиссия 28 сентября проведет совещание со странами Евросоюза, предложив смягчить антироссийские санкции в определенных областях. Об этом стало известно изданию Politico.

В частности, ЕК рассмотрит варианты снятия запрета на экспорт из России цемента, удобрений и другой продукции.

Реклама

По данным источника, Евросоюз согласится на эти уступки ради того, чтобы Мальта, Кипр и Греция поддержали запрет на перевозку нефти из России морским путем. Таким образом, возможное смягчение санкций станет компенсацией для стран, которые зарабатывали на транзите танкерной российской нефти.

Реклама

На этом же брифинге Еврокомиссия предложит странам ЕС новые антироссийские ограничения, они могут затронуть информационные технологии, проекты сферы кибербезопасности и, возможно, некоторые отечественные банки, до сих пор подключенные к международной системе SWIFT.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что американские власти «развели Европу, как дурачков», заставив ввести антироссийские санкции, которые ударили по ее собственной экономике.

3 0 0 0 1 0