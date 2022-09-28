Европа задумалась о снятии с России части санкций — Politico | 360°

Все новости

Подмосковье

28 сентября 2022, 11:35

Спрос на услуги Минтранса вырос в Подмосковье

Спецоперация

28 сентября 2022, 11:35

МИД Украины отреагировал на результаты референдумов новыми просьбами об оружии

Реклама

Экология

28 сентября 2022, 11:31

Засыпанный первым снегом Новосибирск показали на видео

Эксклюзив

28 сентября 2022, 11:25

Названы последствия повреждения «Северных потоков»

Криминал

28 сентября 2022, 11:20

Мужчину, ранившего военкома в Усть-Илимске, отправили в СИЗО

Подмосковье

28 сентября 2022, 11:09

Производство кофе создало еще 20 рабочих мест в Реутове

Подмосковье

28 сентября 2022, 11:05

Управляющая компания из Щелкова проведет перерасчет за электричество по решению суда

Эксклюзив

28 сентября 2022, 10:53

Ребенок пострадал при столкновении автобуса и легковушки в Москве

Подмосковье

28 сентября 2022, 10:50

Жителям Подмосковья рассказали, как снимать тревогу и стресс

Мир

28 сентября 2022, 09:34

Европа задумалась о снятии с России части санкций — Politico

Politico: ЕК рассмотрит снятие запрета на экспорт цемента и удобрений из России

Читать 360tv в

Европейская комиссия 28 сентября проведет совещание со странами Евросоюза, предложив смягчить антироссийские санкции в определенных областях. Об этом стало известно изданию Politico.

В частности, ЕК рассмотрит варианты снятия запрета на экспорт из России цемента, удобрений и другой продукции.

Реклама

По данным источника, Евросоюз согласится на эти уступки ради того, чтобы Мальта, Кипр и Греция поддержали запрет на перевозку нефти из России морским путем. Таким образом, возможное смягчение санкций станет компенсацией для стран, которые зарабатывали на транзите танкерной российской нефти.

Реклама

На этом же брифинге Еврокомиссия предложит странам ЕС новые антироссийские ограничения, они могут затронуть информационные технологии, проекты сферы кибербезопасности и, возможно, некоторые отечественные банки, до сих пор подключенные к международной системе SWIFT.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что американские власти «развели Европу, как дурачков», заставив ввести антироссийские санкции, которые ударили по ее собственной экономике.

Еврокомиссия

Санкции

3

0

0

0

1

0

Реклама

Реклама