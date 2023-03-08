Мир 08 марта 2023, 04:21 Отказ от помощи Украине приведет к гибели американцев — Белый дом Координатор Кирби: за отказ от поддержки Украины придется заплатить американской кровью РИА «Новости»

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Если США перестанут поддерживать Украину, то за это придется «заплатить американской кровью», заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби. Он считает, что США станут следующей целью президента России Владимира Путина.

«Если мы перестанем поддерживать Украину, что станет следующим завоеванием Путина? Сколько еще придется заплатить, в том числе американской кровью?» — задался вопросом Кирби.

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Несмотря на географическую удаленность от США, конфликт на Украине влияет на жизнь американцев. В качестве примера Кирби привел высокие цены на бензин.

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Экс-разведчик США Скотт Риттер считает, что накачивание Украины оружием, особенно дальнобойным, не приведет страну ни к чему хорошему. Он отметил, что российский президент четко указал, что будет отодвигать контур безопасности на расстояние полета ракет. Поставки дальнобойных вооружений лишь гарантирует раскол Украины, считает Риттер.