Мир 08 марта 2023, 02:06 Путин четко обозначил будущее Украины — экс-разведчик США Экс-разведчик США Риттер: Путин обозначил контуры безопасности России и будущее Украины РИА «Новости»

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Нужно слушать президента России Владимира Путина, так как он четко обрисовал контуры безопасности страны и определил будущее Украины. Такое заявление сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на своем YouTube-канале.

Американский разведчик отметил, что российская оборонная промышленность работает на полную мощность. Путин заявляет, что люди, за которых он несет ответственность, будут защищены.

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«Вам просто нужно слушать, что он (Путин — прим. ред.) говорит. <…> Те, кто угрожает им (россиянам — прим. ред.), будут отодвинуты на то расстояние, на которое стреляют ракеты противника. На данный момент это 150 километров для систем HIMARS», — отметил Риттер.

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Переданные Киеву дальнобойные американские ракеты не дадут Украине преимущества на поле боя, считает офицер. Он уверен, что такой шаг США гарантирует, что Украина развалится на части в результате СВО.

А вот попытки развалить Россию и нанести ей поражение грозят катастрофой для самих агрессоров, считает Риттер. Говорить о победе над Россией — значит желать конца света, предупредил разведчик.