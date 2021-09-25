Отец Зеленского призвал критиков его сына «не тявкать в интернете»

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр призвал критиков сына «заняться делом», а не «тявкать в интернете». Такой пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

Отец украинского лидера отметил, что и сам добился многого в жизни просто потому, что честно трудился и не тратил время на то, чтобы критиковать власть. Мужчина отметил, что ему неинтересно читать о недовольстве от людей, которые сами не очень-то хотят просто встать с дивана ради собственного благополучия.

«Вот вы пишите, жалуетесь, меня обзываете, проклинаете Вову. Я не тявкал из-за подворотни на власть, а надеялся только на себя. У меня, слава богу, все в порядке. И теперь на старости лет не собираюсь дискутировать с людьми, которые не могут постараться ни для себя, ни для своих детей, а могут только кидаться на старика», — написал отец политика.

Ранее Александр Зеленский делился с подписчиками своими мыслями о том, какую политику проводит на Украине его сын. Отец главы государства отметил, что сейчас Владимиру Зеленскому очень нужна поддержка общества. Родителям сложно наблюдать за тем, что на разных телеканалах их сына сплошь и рядом критикуют политологи, которых на самом деле никто не знает.

Зеленский-старший добавил, что его сын всегда остается достойным человеком. Он никогда не сможет сделаться «вором и убийцей», как его уже окрестили некоторые оппоненты. Отец президента считает, что такие критики просто не могут вникнуть в происходящее.