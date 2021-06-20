Зеленский трогательно обратился к папе в День отца

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении с Днем отца опубликовал в Telegram-канале теплые пожелания и фотографии со своим папой.

По его мнению, стать отцом — большое счастье, быть отцом — большая ответственность, а быть хорошим отцом — большой труд.

«А быть сыном такого отца лично для меня — это большое счастье, большой труд и большая ответственность одновременно. Знаю об этом точно и чувствую всю свою жизнь. Это радость — иметь доброго, внимательного, заботливого отца, защитника и друга», — заявил Зеленский.

Отец украинского лидера постоянно мотивировал его двигаться вперед и работать. С него президент берет пример для подражания. Он всегда хотел не расстроить, не подвести, не разочаровать.

«Я благодарю тебя за самое дорогое и ценное — за воспитание, знания, принципы, характер, привычку никогда не опускать рук, волю никогда не сдаваться и всегда идти до конца», — добавил Зеленский.

Также он сказал спасибо за то, что отец мудро чувствует, когда нужно поддержать, когда — посоветовать, когда — покритиковать, а когда стоит помолчать.

Помимо этого, Зеленский поблагодарил отца за его понимание, что самые главные и искренние его слова написаны не в соцсетях, а припасены для дома. Только наедине на кухне он может признаться во всем откровенно в глаза, за рюмкой, пока мама отошла и не видит мокрых глаз.

День отца на Украине отмечается каждое третье воскресенье июня. В 2021 году эта дата пришлась на 20-е число.