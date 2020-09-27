Отец выжившего в крушении курсанта сообщил, что сам падал три раза

Отец курсанта Вячеслава Золочевского, единственного выжившего при крушении самолета Ан-26 под Чугуевым в Харьковской области, рассказал, что тоже является авиатором и сам падал три раза.

Виталий Золочевский также сообщил сайту «Сегодня» подробности авиакатастрофы, которые узнал от Вячеслава.

«Я сегодня был у сына. У него действительно нет переломов, одни лишь ушибы. Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга», — сообщил отец курсанта-третьекурсника.

Вячеслав Золочевский ранее рассказывал, что пришел в себе около обломков борта и бросился тушить горевшего рядом парня.

В госпитале считают, что через неделю его уже можно выписывать.

Начальник Военно-медицинского клинического центра Северного Эдуард Хорошун в эфире телеканала «Украина 24» сообщил, что сначала Золочевского поместили в реанимационное отделение.

«Сейчас на утро, с улучшением, также в средней степени тяжести переведен в соматическое отделение. Раны заживут. Я думаю, что в следующее воскресенье будет становиться вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья», — сказал он.

Крушение самолета Ан-26 с курсантами произошло 25 сентября под городом Чугуево Харьковской области Украины. Из 27 человек, находившихся на борту, погибли 26.