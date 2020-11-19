Отец пожертвовал свой кислород сыну с COVID-19 и умер

На Украине отец, заразившейся коронавирусом, решил отдать свой лимит на кислородном аппарате сыну с COVID-19 и умер. Об этом рассказала волонтер Дана Яровая.

На своей странице в Facebook она написала, что в киевских больницах наблюдается нехватка кислородных концентраторов. И от этого страдают пациенты, болеющие COVID-19. По ее словам, тяжелобольным пациентам дают подышать кислородом только один раз в день и то 15 минут.

«У моего знакомого в районном центре отец и сын попали в больницу. И те же 15 минут в сутки им давали кислород. Так вот, отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю, за умершего отца ему дают еще 15 минут кислорода или уже нет», — поделилась Яровая.

Волонтер уверена, что в таких смертях виноваты власти, которые «распилили деньги». Девушка рассказала, что сама пережила страх за нехватку кислорода, хотя у нее концентратор был.

Несколько дней назад в одной читинской коронавирусной клинике пациент умер в очереди на КТ. И это уже не первый сбой в учреждении.