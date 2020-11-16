Пациент читинской коронавирусной клиники умер в очереди на КТ. Это не впервые

«По уточненной информации случай, о котором сообщили СМИ, произошел 5 ноября. По данному случаю в настоящее время проводится проверка, по окончании которой будут сделаны соответствующие выводы. Специалисты Минздрава запросили первичную медицинскую документацию скончавшегося пациента», — передает ИА «Чита.ру» слова представителя пресс-службы ведомства.

В конце октября в одной больнице Читы умерла лечившаяся от COVID-19 пожилая женщина. Она лечилась в домашних условиях. Когда ей стало хуже, женщина вызвала скорую. Но врачи ехали слишком долго. В больницу пенсионерка попасть успела, но на следующий день все-таки скончалась. Региональный Минздрав организовал проверку случившегося.

По данным оперштаба на 16 ноября, за последние сутки в Чите выявили 261 новый случай заражения коронавирусом, скончались за это время пять человек.