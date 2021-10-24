Отец Галины Хатчинс назвал виновных в ее смерти

Гражданин Украины Анатолий Андросович, отец погибшей на съемках вестерна Галины Хатчинс, тяжело переживает смерть дочери. Однако он не считает, что в трагедии виноват Алек Болдуин, выстреливший на съемках в женщину. По его мнению, ответственны люди, отвечавшие на оружейный реквизит.

Андросович сообщил The Sun, что сейчас его вторая дочь Светлана и жена Ольга спешно оформляют документы, чтобы вылететь в США. У старшей женщины возникли с этим проблемы. Украинец утверждает, что сын Галины Андрос очень страдает. Его назвали так, чтобы отдать дань ее восточноевропейским корням. Женщина писала о себе, что ее детство прошло на военной базе «в окружении оленей и атомных подводных лодок». Отец был военнослужащим советского флота.

Отец Галины заявил, что муж погибшей Мэтт сам решит, подавать ли ему судебный иск.

По некоторым данным, ассистент по реквизиту 24-летняя Ханна Гутьеррес Рид недавно призналась коллегам, что у нее очень небольшой опыт работы с оружием.

Друг семьи Андросович сообщил изданию, что близкие Галины скорбят, но хотят получить ответы на вопросы. Они не понимают, как такое могло произойти, и почему не были приняты меры безопасности.

Инсайдеры сообщают, что боссы киностудии опасаются громадного иска со стороны семьи, если выяснится, что гибели Галины можно было избежать.

Режиссер фильма «Ржавчина» Джоэл Соуса, который был ранен Алеком Болдуином на съемочной площадке, заявил, что ошарашен гибелью Галины Хатчинс. Он назвал коллегу доброй, энергичной и невероятно талантливой женщиной