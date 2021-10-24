Раненный Болдуином режиссер впервые прокомментировал смерть оператора

Режиссер фильма «Ржавчина» Джоэл Соуса, который получил ранение во время трагической случайности на съемках, впервые прокомментировал инцидент. Он рассказал, как сильно ошарашен гибелью своей коллеги, оператора Галины Хатчинс.

Слова режиссера привело издание Deadline. По словам Соусы, он очень сильно опустошен потерей своего друга и коллеги. Режиссер рассказал, что Галина Хатчинс всегда была очень доброй, энергичной и невероятно талантливой женщиной, которая «боролась за каждый дюйм». Джоэл Соуса добавил, что что сейчас думает о семье Хатчинс в «это самое трудное время».

Ранее стало известно, что в США решили увековечить память погибшего оператора. Американский институт киноискусства учредил стипендию имени Галины Хатчинс. Там отметили, что только посредством слов невозможно описать всю тяжесть потери настолько дорогого человека для мира кино.

Все произошло на съемках фильма «Ржавчина». Известный актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Из-за этого погибла оператор Галина Хатчинс и получил ранение режиссер Джоэл Соуса.