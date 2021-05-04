Отель в Турции закрыли из-за отмечавших Пасху украинцев

Украинские туристы приехали в Турцию и решили отметить Пасху в отеле, несмотря на бушующий коронавирус. Но после празднования местные власти узнали о несоблюдении мер профилактики и решили закрыть эту гостиницу, сообщило издание Turkiye.

Контролирующим органам стало известно о «вечеринке» в турецком отеле после того, как украинцы разместили фотографии с празднования в своих соцсетях. По кадрам было понятно, что никто из постояльцев не соблюдал социальную дистанцию и прочих предписаний.

Скандал докатился до СМИ. В гостиницу нагрянули инспекторы. По итогам проверки отель лишился сертификата, который разрешает работать в период пандемии. Об этом рассказал мэр Антальи Эрсин Языджи, написала «Газета.ru».

Турецкие власти между решили ужесточить условия локдауна, который ввели 29 апреля из-за вспышки коронавируса. Как рассказал RT, с 7 мая в магазинах будет разрешена торговля только основными продуктами, средствами гигиены и кормом для домашних животных.

Жители Турции ранее рассказали «360», как им живется в условиях тотального локдауна.