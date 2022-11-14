Эксклюзив 14 ноября 2022, 15:20 «Отдадим жизни за благосостояние Турции». Местные жители рассказали, как нация сплотилась после теракта Житель Турции связал теракт в Стамбуле с предстоящими выборами Unsplash

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В воскресенье, 13 ноября, в Стамбуле произошел взрыв. Местные власти в кратчайшие сроки охарактеризовали случившееся как теракт, а на следующий день назвали виновных в произошедшем сторонников Рабочей партии Курдистана. Жители Турции в беседе с «360» рассказали, что теракт поменял в их сознании.

«Я ничего не испугался. Мы — народ Турции — всегда вместе, мы ничего не боимся», — поделился очевидец.

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Он отметил, что взрыв прогремел на всю улицу Истикляль.

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По предварительной информации, активация бомбы нанесла травмы 81 одному человеку. Истикляль является пешеходной улицей, здесь часто многолюдно.

Собеседник «360» отметил, что народ Турции сплочен, а после теракта люди стали еще ближе друг к другу.

«У нас в 2023 году пройдут выборы. И если нужно отдать жизни ради благосостояния своей страны, мы это сделаем», — сказал он.

Еще один очевидец взрыва владеет магазином в том же районе. Он признался, что заграничные друзья очень забеспокоились о его состоянии.

«Сначала услышал очень громкий взрыв. Потом мои друзья за границы стали писать мне. Они спрашивали, как у меня дела», — рассказал он.

Собеседник "360" признался, что ужасно испугался взрыва, но это не первый теракт, который он видео.

Другой очевидец рассказал, что своими глазами видел, как взорвалась бомба.

«Мы были в 50 метрах, когда произошел этот взрыв. Я все видел», — поделился он.