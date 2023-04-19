Эксклюзив 19 апреля 2023, 12:07 «Отчаянная попытка надавить на РФ». Политолог объяснил заявление Минэнерго США об американских технологиях на ЗАЭС Политолог Ярошенко: Минэнерго США письмом о своих технологиях на ЗАЭС хочет надавить на РФ РИА «Новости»

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Минэнерго США уведомило российскую госкорпорацию «Росатом» об американских ядерных технологиях, которые находятся на Запорожской атомной станции. Политолог Алексей Ярошенко назвал это заявление Соединенных Штатов отчаянной попыткой надавить на Россию, чтобы завладеть АЭС.

Политолог объяснил, что американцы и европейцы хотят, чтобы Россия передала им Запорожскую станцию, поскольку она давала до четверти всей энергии Украине. После ударов ВС России по инфраструктурным объектам энергообеспеченность страны оставляет желать лучшего, а это влияет на обеспечение украинской армии. Из этого следует, что на Западе фактически смирились с поражением ВСУ, зная, что Россия ЗАЭС не отдаст.

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«Американцы таким бестолковым письмом признают, что они исчерпали все методы давления на Россию, и признают скорейшее поражение ВСУ», — сказал Ярошенко.

Ранее в Минэнерго США подтвердили, что отправили в «Росатом» письмо, где сообщается, что на Запорожской АЭС находятся «чувствительные ядерные технологии» и некие данные, которые контролируются со стороны Америки. В ведомстве отметили, что со стороны РФ их использование будет незаконным.