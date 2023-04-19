19 апреля 2023, 03:51
США разместили тайную ядерную технологию на Запорожской АЭС — СМИ
CNN: Минэнерго США предупредило Росатом об американских технологиях на Запорожской АЭС
Минэнерго США заявило, что на Запорожской АЭС находятся «чувствительные ядерные технологии» и некие данные, которые контролируются со стороны Америки. Как сообщил телеканал CNN, письмо с предупреждением «не прикасаться к ним» ведомство направило в адрес российской госкорпорации «Росатом».
В американском ведомстве подтвердили, что такое письмо было и его направили месяц назад, 17 марта 2023 года.
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«Министерство энергетики предупредило Росатом в письме, что для любых российских граждан или организаций „незаконно“ использовать американскую технологию», — говорится в статье.
В госкорпорации пока никак не прокомментировали эту информацию. Также неизвестно, отвечали ли в Росатоме на это письмо.
В начале апреля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым. Темой встречи стало создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.
США
Запорожская АЭС
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