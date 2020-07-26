Внимательный зритель спас американскую телеведущую от онкологии. Фото

Автор письма рассказала, что увидела во время репортажа на шее Виктории необычную шишку.

«Она похожа на ту, что была у меня. Мне поставили диагноз — онкология. Береги себя», — написала зрительница.

Ведущая рассказала, что в день получает множество писем, большая часть из них содержит угрозы из-за ее репортажей. Это послание она также проигнорировала.

Сначала я подумала, что кто-то пытается меня разозлить. У автора письма точно не было доступа к моей медицинской карте Виктория Прайс журналист

Пройти обследование журналистку убедил ее жених. На УЗИ выяснилось, что на щитовидной железе Виктории появилось новообразование. 21 июля врачи поставили ей диагноз рак. Онкология уже распространилась на лимфатические узлы, а значит медлить с лечением было нельзя. На своей странице в Twitter Виктория Прайс опубликовала свою фотографию и подписала «Приз зрительских симпатий. Внимательный глаз зрителя диагностировал рак. 10 из десяти».

В ближайший понедельник журналистка ложится на операцию.

Сразу после постановки диагноза она написала внимательной зрительнице слова благодарности и назвала ее своим ангелом-хранителем. В ответ женщина прислала ей свой номер телефона. Виктория пообещала, что после того, как выйдет из больницы она снимет репортаж о своей спасительнице.

Эта история показала, что работа журналиста — это улица с двусторонним движением. Обычно мы пытаемся помочь зрителям получить ответы на их вопросы. Но в этот раз все было наоборот Виктория Прайс журналист

Журналистка заявила, что ей просто повезло, что ее программу смотрела женщина с таким же диагнозом. Люди недостаточно часто говорят об онкологии щитовидной железы. Только в этом году в США выявили более 50 тысяч случаев этого страшного заболевания. Женщины страдают от него в три раза чаще, чем мужчины.

Виктория пообещала, что обязательно будет говорить в своей программе и социальных сетях о том как важно проходить обследование на онкологические заболевания.

Узнать о склонности человека к развитию онкологии можно по его анализу крови. Новую систему диагностики создали ученые из США и Китая. Тест назвали Pan Seer. Он позволяет предсказать будет ли у человека раз за четыре года до появления злокачественного новообразования. На самых ранних стадиях этот способ предсказывает появление рака пищевода, желудка, легких, печени и толстого кишечника.

Для создания теста ученые в течении 10 лет изучили более 1,6 миллиона образцов крови, в которых они выявили специфические маркеры, сигнализирующие о появлении злокачественного образования.