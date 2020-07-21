Ученые создали тест, позволяющий выявить рак за четыре года до его проявления

Ученые из Китая и США разработали способ, позволяющий выявить пять форм рака по анализу крови на самой ранней стадии. Он показывает рак за четыре года до первых проявлений.

Как сообщает журнал Nature Communications, тесту присвоили название «PanSeer». Он эффективно выявляет на самых ранних стадия рак пищевода, желудка, легкого и печени, а также колоректальный рак.

Ученые изучили более 1,6 миллиона образцов крови. В период с 2007 по 2017 года около 120 тысяч граждан проходили регулярные проверки у врачей и сдавали анализы. У авторов исследования был также доступ к образцам крови пациентов с онкологией. Благодаря этому ученые смогли выявить специфические маркеры раннего развития рака.

В результате новый тест определил рак у 91% случаев, когда у пациентов не было симптомов, а диагноз им поставили через один-четыре года. У 95% метод определил отсутствие онкологии.

Ученые отмечают, что этот способ наиболее эффективен именно для выявления ранней стадии рака, когда другие методы бессильны. Авторы работы подчеркивают, что «PanSeer» не может выявить у кого будет рак, а у кого нет. Тест выявляет пациентов уже с раковыми образованиями, которые пока бессимптомны.

«Конечная цель — использовать тест для регулярных анализов крови во время ежегодных медицинских осмотров», — рассказал один из авторов Кунь Чжан (Kun Zhang), профессор и заведующий кафедрой биоинженерии в Калифорнийском университете в Сан-Диего.