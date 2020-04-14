Судмедэксперт заразился коронавирусом от мертвого пациента

Это первый в мире официально подтвержденный подобный случай.

Организации здравоохранения призвали патологоанатомов и судмедэкспертов соблюдать меры предосторожности, поскольку полных сведений о путях распространения коронавирусной инфекции все еще нет. Дезинфекцию, которую проводят в операционных, как отмечается, можно делать и в патологоанатомических отделениях.

Специалисты считают, что вероятность заражения судмедэксперт от живого носителя вируса низкая, однако он постоянно контактировал с умершими. Точных данных о количестве зараженных коронавирусной инфекцией трупов нет, потому что их не подвергают регулярной проверке.

Легкие людей, скончавшихся от пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа, могут предоставлять опасность в том случае, если их неправильно обрабатывать во время вскрытия, следует из данных ВОЗ. Однако при этом утверждается, что вирусы после смерти их носителя живут недолго.

В Вашингтоне ввели первую испытательную вакцину здоровому человеку. В исследовании приняла участие 44-летняя американка Дженнифер Халлер. После вакцинации она рассказала о своих ощущениях. По ее словам, она в полной мере не понимала, что это рискованный эксперимент.