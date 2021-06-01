Женщина в Калифорнии спасла своих собак от медведицы. Видео

Жительница американской Калифорнии по имени Хейли столкнула с забора медведицу, которая пыталась проникнуть в ее двор с двумя медвежатами. Зверюга пыталась зацепить когтями ее собак, которые по понятным причинам не были рады такому соседству. Исход битвы решила хозяйка дома.

Видео с камеры наружного наблюдения в соцсетях опубликовала пользователь bakedlikepie. Она сообщила, что с голыми руками на медведицу бросилась ее родственница.

«Моя кузина Хейли сегодня столкнула медведя с забора и спасла своих собак. А как прошел ваш День памяти?!» — поинтересовалась она у фолловеров.

Когда медведица с детенышами залезла на забор, ее атаковали четыре собаки, три мелких и одна крупная. Ее агрессорша пыталась зацепить лапой. Женщина выскочила из дома, спихнула медведицу с забора, подхватила на руки одну из собак и скрылась с остальными в доме. Непрошенной гостье пришлось убраться восвояси. Блогер сообщила, что одну из собак она все-таки немного поцарапала.

В конце мая в Чебаркуле посетители городского пляжа вынуждены были купаться вместе с молодым медведем, которого хозяин вывел прогуляться.