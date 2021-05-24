Мужчина выгулял медвежонка на российском пляже и попал на видео

Мужчина привел медвежонка на городской пляж в Чебаркуле. Министерство экологии региона после выгула дикого животного в общественном месте начало проверку и обратилось в полицию и Роспотребнадзор.

«23 мая мужчина привел молодого медведя искупаться, когда пляж был полон граждан и детей без всякой защиты. Мы считаем недопустимым выгул диких животных в общественных местах, тем более на пляжах с детьми. <…> Не нужно забывать, что это дикое животное и последствия могли быть трагичными», — приводит агентство Ura.ru слова заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова.

Чиновник отметил, что сотрудники природоохранного ведомства устанавливают личность владельца медвежонка. Если докажут, что мужчина держит животное незаконно, то медведя у него заберут и заведут уголовное дело. Минэкологии уже направило заявление в полицию и Роспотребнадзор.

В конце апреля директор зоопарка «Роев ручей» Андрей Горбань рассказал, что вахтовики спасли осиротевшего белого медвежонка на севере Красноярского края от голодной смерти. Хищника отправили в Московский зоопарк.