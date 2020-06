Песков в интервью СNN опроверг слухи о заниженной смертности по COVID-19

Пресс-секретаря спросили о возможности «манипулирования» данными по летальным исходам. Число жертв в России значительно меньше смертей, чем в других странах.

«Вы не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения, и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых», — ответил Песков.

Он также отметил, что президент не беспокоится о рейтинге при принятии решений.

«Президент Путин много раз заявлял, что его не заботит его личный рейтинг, что в политике, если вы настоящий государственный деятель, не нужно думать о своем рейтинге», — заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что постоянные мысли о рейтинге мешают принимать ответственные решения.

Ранее издания The New York Times и Financial Times опубликовали материал, в котором заявили о якобы заниженном числе умерших пациентов с COVID-19 в России. Российские дипломаты объявили опубликованные материалы медиакорпорации фейком и антироссийской пропагандой.