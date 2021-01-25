Сотни мигрантов оккупировали детсад в Париже. Они требуют укрытия от холода и пандемии

Нелегальные мигранты захватили помещения одного из неработающих детских садов в Париже. Около трех сотен человек проводят там акцию протеста — они требуют от мэрии защитить их от холода и пандемии коронавируса.

По данным газеты Le Point, участники акции хотят, чтобы мэрия предоставила им убежище и тепло. В конце ноября мигранты разбили на площади Республики в Париже палаточный лагерь, но полиция выгнала их оттуда.

«Прошло четыре дня с тех пор, как полиция разорвала мою палатку на улице и не давала мне нигде спать. Так что я надеюсь, что это изменит ситуацию и я смогу спать в тепле», — приводит газета слова одного из обосновавшихся в здании детского сада мигранта.

В то же время, по данным благотворительной ассоциации Utopia56, занятое помещение является одним из 489 во французской столице, которое власти предложили для размещения бездомных. Мэрия города пообещала в ближайшее время предоставить людям укрытие в двух спортзалах.

В начале ноября по столице Австрии прокатилась волна террористических атак. Незадолго до этого сразу несколько нападений было совершено во Франции. В Европе растет угроза повторных терактов. Специалисты уверены, что в этом виновата провальная миграционная политика ЕС и недоработки местных спецслужб.