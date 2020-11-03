Иллюзия счастливой Европы. Мигранты приезжают за мечтой, но заканчивают терактами

Вечером 2 ноября по столице Австрии прокатилась волна террористических атак. Ранее сразу несколько нападений совершили во Франции. В Европе растет угроза повторных терактов. Специалисты уверены, что в этом виновата провальная миграционная политика ЕС и недоработки местных спецслужб.

Теракт в Вене

Первая атака произошла у здания синагоги на Зайтенштеттенгассе. Остальные — на Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт и Грабен. Погибли случайные прохожие: в больницах скончались две женщины и двое мужчин. Пострадавших 18. Среди раненых есть полицейские.

«Наша республика переживает непростые времена. Хочу поблагодарить всех сотрудников экстренных служб, которые рискуют своей жизнью, особенно сегодня, ради нашей безопасности. Наша полиция примет решительные меры против виновных в этом ужасном террористическом нападении», — сказал канцлер Австрии Себастьян Курц.

Ответственность за нападение взяли на себя джихадисты. Они назвали случившееся карой за участие Австрии в коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*, пишет аналитический портал SITE Intelligence Group.

Австрия присоединилась к борьбе с группировкой шесть лет назад, но ее участие в коалиции носит скорее политический характер. Она оказывает гуманитарную помощь религиозным меньшинствам.

Нападения во Франции

Волна нападений радикальных исламистов прошла и во Франции. В Ницце мужчина зарезал троих человек и ранил еще нескольких возле собора Нотр-Дам. По данным BFMTV и Le Figaro, одну из жертв обезглавили. По словам очевидцев, в момент нападения из храма слышались крики: «Аллаху акбар!» Нападавшего задержали.

В Авиньоне мужчина с ножом пытался напасть на правоохранителей. Он кричал: «Аллаху акбар!» Нападавшего застрелили при задержании, пишет BFMTV. Недалеко от французского консульства в городе Джидда в Саудовской Аравии местный житель ранил сотрудника охраны, но тот остался жив.

В Лионе задержали уроженца Афганистана с ножом, который готовил нападение, сообщило местное издание LyonMag.

Что объединяет нападения в Вене и Ницце

Атаки в Ницце и Вене, с одной стороны, не похожи друг на друга: во Франции — преступник-одиночка, спонтанно свершивший преступление, в Вене — группа лиц, работавшая по предварительному сговору. Об этом в разговоре с «360» заявил председатель движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Но что их объединяет? То, что огромному количеству людей в Европе промывают мозги. С ними работают через интернет, готовят к возможным террористическим актам. Кто-то из них спонтанно совершает преступления, а кто-то готовит их заранее, как в Вене Антон Цветков.

Причины радикального исламизма в ЕС

В разгуле радикального исламизма виновата «провальная политика», которую проводили в ЕС в отношении потока многочисленных мигрантов в последние несколько лет. В этом уверена политолог Наталия Елисеева.

«С помощью данного потока смогли на территорию пройти и боевики, которые после разгрома ИГ* решили на какое-то время скрыться и пока прекратить вести активную деятельность. Сейчас мы видим, что происходит определенная активизация ячеек», — заявила собеседница «360».

По ее словам, сейчас все зависит от того, как в ЕС задействуют спецслужбы. Елисеева уверена, что они до сих пор не были активно вовлечены в борьбу с радикальным исламизмом, хотя власти наверняка знали о вероятности проникновения в страну боевиков.

Вся ответственность за происходящее лежит исключительно на руководстве ЕС. Виноваты только они в том, что до сих пор ничего не предприняли. Они могут говорить громкие слова, но как только доходит до дела, они абсолютно не в состоянии обеспечить безопасность. Теперь либо они примут жесткие меры, которые будут критиковать, либо эти случаи могут повториться Наталия Елисеева.

С этим согласен и Цветков. Он уверен, что европейским спецслужбам было бы неплохо перенять опыт российских коллег.

Проблема не в том, что в Европе дают политическое убежище беженцам, а в том, что значительная часть выросших в ЕС мигрантов не ощущают себя полноценными европейцами. В этом уверен ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Среди исламской молодежи, родившейся и выросшей во Франции, например, имеющей французскую национальность, безработица в два раза больше, чем у коренных белых французов. Школы у них плохие, социальные лифты не работают, несмотря на попытки позитивной дискриминации. Общество расколото. Вот эта иллюзия, что будет монолитное общество с определенными европейскими ценностями, потерпела крах», — заключил собеседник «360».

* «Исламское государство» (ИГ) — запрещенная на территории России и в ряде других стран террористическая организация.