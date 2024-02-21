Спецоперация 21 февраля 2024, 10:24 Глава ГУР Украины констатировал тяжелое положение ВСУ Глава ГУР Украины Буданов признал сложное положение ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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ВСУ находятся в тяжелом положении. Такой вывод сделали журналисты американской газеты Wall Street Journal из интервью с главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым.

«Кирилл Буданов <…> признал, что в сложной ситуации находятся <…> украинские силы», — указали в материале.

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Кроме того, его авторы отметили, что освобождение Авдеевки российскими войсками стало «самым явным признаком изменения темпа» конфликта.

Ранее канал CNN заявил о начале «худшего времени» для Украины на фоне потери Авдеевки, провала контрнаступления и отставки популярного у солдат главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты указали, что сдача Авдеевки стала поворотным моментом, теперь положение украинских войск становится «все более отчаянным». Власти страны разочарованы отсутствием запрашиваемой поддержки с Запада.

Кроме того, американские СМИ сообщили, что для украинских сухопутных войск из-за недостатка боеприпасов и живой силы сложилось, пожалуй, самое опасное с начала СВО положение.