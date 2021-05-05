Осужденный за домашнее насилие застрелил жену и сжег ее на улице во Франции

Во Франции произошло зверское убийство. Мужчина, ранее осужденный за домашнее насилие, сжег свою жену посреди улицы. Об этом сообщило издание Sud Ouest.

Накануне вечером француз поджег дом, где проживал с женой и тремя маленькими детьми. Женщина выбралась, но супруг начал ее преследовать. В результате мужчина выстрелил в нее два раза, облил бензином и сжег. Он хотел сбежать, но его быстро задержали полицейские и отправили под стражу. У пары остались три ребенка.

Прошлым летом злоумышленника приговорили к 18 месяцам тюрьмы за домашнее насилие. Происшествие уже прокомментировала министр-делегат при МВД Франции Марлен Шьяппа.

«Я в ужасе от этого гнусного преступления, выражаю искреннюю поддержку семье жертвы. Мы продолжим борьбу с домашним насилием», — написала она на своей странице в Twitter.

В конце апреля пожилая жительница Волгограда до смерти избила мужа скалкой. Предварительно, причиной ссоры стала очередная пьянка мужа. Подозреваемую арестовали. Она не стала раскаиваться в содеянном, заявив, что супруг почти всю совместную жизнь выпивал и все время был ею недоволен.