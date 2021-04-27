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    27 апреля 2021, 18:49

    Пожилая жительница Волгограда до смерти избила мужа скалкой

    Редакция сайта 360°

    Семейный конфликт между супругами из Волгограда закончился тем, 61-летняя жена убила мужа скалкой, нанеся ему не менее 10 ударов.

    Как сообщает novostivolgograda.ru, причиной семейной ссоры стала очередная пьянка мужчины. Именно из-за своего состояния он не смог защититься от набросившейся на него женщины.

    Сначала она ударила его скалкой по голове, а когда он упал, начала избивать его.

    Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, женщина рассказала о случившемся по телефону детям. А те обратились в правоохранительные органы.

    Женщина не только не отрицала вину в произошедшем, но и не раскаивалась в убийстве. По ее словам, почти всю совместную жизнь покойный муж злоупотреблял алкоголем и все время был ею недоволен.

    Подозреваемую арестовали и поместили в СИЗО.