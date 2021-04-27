Пожилая жительница Волгограда до смерти избила мужа скалкой

Семейный конфликт между супругами из Волгограда закончился тем, 61-летняя жена убила мужа скалкой, нанеся ему не менее 10 ударов.

Как сообщает novostivolgograda.ru, причиной семейной ссоры стала очередная пьянка мужчины. Именно из-за своего состояния он не смог защититься от набросившейся на него женщины.

Сначала она ударила его скалкой по голове, а когда он упал, начала избивать его.

Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, женщина рассказала о случившемся по телефону детям. А те обратились в правоохранительные органы.

Женщина не только не отрицала вину в произошедшем, но и не раскаивалась в убийстве. По ее словам, почти всю совместную жизнь покойный муж злоупотреблял алкоголем и все время был ею недоволен.

Подозреваемую арестовали и поместили в СИЗО.