Мир 19 апреля 2024, 05:10 Осужденных на Украине отправят на передовую, чтобы не сбежали Минюст Украины: осужденных будут направлять на передовую во избежание бегства РИА «Новости»

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Осужденных на украине в случае их мобилизации направят на первую линию фронта, чтобы они не сбежали. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил глава Минюста Украины Денис Малюська.

«Осужденные будут служить в отдельных подразделениях, служить, к примеру, в западных регионах Украины — это невозможно. Точно это будут подразделения, которые находятся на линии фронта или вблизи нее», — заявил Малюська.

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Отправленные на передовую осужденные будут считаться свободными условно. Если мобилизованный решит уклониться от службы, он получит новый срок, рассказал глава минюста. Украине выгодно отправлять на передовую осужденных за убийства, так как, по словам Малюськи, они умеют убивать.

На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных. Это очень мало, практически «ничто» с учетом текущих потребностей ВСУ, признали в Верховной раде.