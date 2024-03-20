20 марта 2024, 15:50
Осужденного за изнасилование Алвеса согласились отпустить под залог в миллион евро
Reuters: суд в Барселоне согласился отпустить Дани Алвеса под залог
Суд в Барселоне постановил, что осужденного за изнасилование игрока сборной Бразилии Дани Алвеса можно отпустить под залог в один миллион евро. Об этом сообщило агентство Reuters.
К другим условиям освобождения спортсмена отнесли сдачу его испанского и бразильского паспортов, чтобы он не покинул Испанию, и обязательная еженедельная явка в суд. Алвесу также запретили приближаться к пострадавшей.
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Игрока сборной Бразилии задержали в январе 2023 года. Он отбыл под стражей лишь четверть назначенного срока. Его отказывались выпускать под залог, так как он мог сбежать из Испании.
В феврале суд приговорил спортсмена к 4,5 года колонии. В декабре 2022 года он изнасиловал женщину в туалете ночного клуба, сообщали «Известия».
Недавно в Сети появились слухи о смерти футболиста. Однако пресс-консультант Алвеса Аказ Феллегге опроверг информацию.
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