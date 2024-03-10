Спорт 10 марта 2024, 10:46 «Никакой правдивости». Пресс-служба Дани Алвеса опровергла данные о его самоубийстве Пресс-служба футболиста Алвеса опровергла сообщения о его самоубийстве Anton Zaitsev/Global Look Press

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Журналист Пауло Альбукерке без всякого основания опубликовал недостоверную информацию о самоубийстве защитника «Барселоны» Дани Алвеса. Об этом заявил пресс-консультант бразильского футболистf Аказ Феллегге, сообщил сайт радиостанции Itatiaia.

По словам представителя Алвеса, малоизвестный журналист разместил фейковую новость о смерти спортсмена в соцсети. Феллегге назвал репортера безответственным и пригрозил ему судом.

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«Без всякого основания. Никакой правдивости. Я поговорил с адвокатом, и на этого безответственного человека следует подать в суд», — подчеркнул Алвес.

Ранее в Сети распространились сообщения о гибели известного бразильского футболиста. Официально эта информация никак не подтверждалась. Слухи о смерти спортсмена через некаторе время опроверг брат защитника «Барселоны» Ней Алвес в соцсети Instagram*.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.