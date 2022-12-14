Мир 14 декабря 2022, 04:29 Осудившую помощь Украине республиканку избрали в Конгресс США Fox News: осудившую помощь Украине республиканку Боберт избрали в Конгресс США РИА «Новости»

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Представитель Республиканской партии США Лорен Боберт переизбралась на новый срок в палату представителей, сообщил Fox News. Политик получила скандальную известность в своей стране после того, как неоднократно критиковала военную помощь Украине.

По данным телеканала, итог промежуточных выборов по кандидатуре Боберт стал известен через месяц. А все потому, что потребовался пересчет голосов. Оказалось, что республиканка обошла конкурентов с минимальным отрывом в 546 голосов.

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Боберт осуждала американскую помощь Киеву. Политик считала, что ее объемы чрезмерны особенно на фоне экономического кризиса в США. Деньги налогоплательщиков должны были оставаться в стране, но их по каким-то причинам направляли на нужды другого государства, негодовала Боберт.

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Ранее сообщалось, что власти Австралии планируют выделить на помощь Украине почти два миллиона долларов. Эти средства должны потратить на закупку генераторов, продуктов и лекарств.