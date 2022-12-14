Мир 14 декабря 2022, 03:52 Новая Зеландия выделит почти 2 миллиона долларов на помощь Украине Премьер-министр Новой Зеландии Ардерн заявила о выделении 1,9 миллиона долларов Украине Unsplash

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Новая Зеландия направит три миллиона новозеландских долларов — это около 1,9 миллиона долларов США — на закупку гуманитарной помощи для Украины. Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Ее слова привел ТАСС.

Помощь направят через Международный комитет Красного Креста.

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Политик уточнила, что на эти средства закупят лекарства, трансформаторы, генераторы, а также продукты питания и воду.

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«Гуманитарная помощь также будет предоставлена адресно людям с ограниченными возможностями», — добавила она.

Ранее Новая Зеландия уже оказывала поддержку киевскому режиму. Правительство страны направило почти 25 миллионов долларов на закупку военной техники.

В конце октября страна ввела очередные санкции против России. Под запрет попали 14 физлиц, семь оборонных предприятий и СМИ. Людям из черного списка запретили поездки в страну, их активы на территории Новой Зеландии заморозили.