«Острый предвыборный момент». Политолог рассказал о судьбе задержанных в Белоруссии россиян

Задержанные в Белоруссии россияне могли приехать в страну, преследуя определенные цели, и их теперь нужно выяснить. Старший научный сотрудник Института философии Академии наук РБ и политолог Алексей Дзермант в беседе с «360» напомнил, что речь идет о частной военной компании.

Дзермант заметил, что сейчас известно о задержании 33 граждан РФ. Правоохранительные органы выясняют их связь с упомянутой организацией. Внимание силовиков россияне привлекли, поскольку было непонятно, зачем они приехали в Белоруссию.

«Пока непонятно, с какими целями они находились здесь либо транзитом куда-то следовали. Из заявления главы Совбеза следует, что белорусская сторона об их присутствии не была предупреждена», — подчеркнул политолог. Он добавил, что события происходят в «острый предвыборный момент».

По мнению Дзерманта, скоро необходимые объяснения будут даны. Однако нужно понимать, что частная военная компания — это не государство, не Россия.

«Это люди, которых нанимают с разными интересами и целями. Поэтому сейчас надо их выяснить, понять, куда куда они следовали. Если эти разъяснения <…> удовлетворят белорусскую сторону, я не исключаю, что их просто отпустят», — предположил ученый.

В Белоруссии, по его словам, пока не идет речи о введении чрезвычайного положения. На массовых мероприятиях планируют организовать дополнительные меры безопасности, в том числе установить рамки и ограждения.

«Ничего связанного с ЧП или с введением войск на сегодняшний момент нет. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в стране», — сказал Дзермант. При спокойном течении обстоятельств, уверен он, не появится причин и для переноса выборов. Меры примут, если возникнет попытка дестабилизировать ситуацию. Пока что обвинения никому не предъявлены. Наказание должно быть соответствующим, если погибают люди.

Политолог еще раз указал на тот факт, что белорусские официальные лица говорят об отсутствии каких-либо предупреждений о нахождении задержанных россиян в стране. Не поступали заявление и от российской стороны.

«В предвыборный период находится в Белоруссии группа, связанная с ЧВК, с непонятными целями — это само по себе вызывает большие опасения», — сказал Дзермант.

Поведение силовиков, предавших ситуацию огласке, он пояснил просто: таким образом Белоруссия заявила, что контролирует ситуацию и не допустит «никаких отклонений от проектов безопасности».

Ранее белорусский юрист допустил, что задержанным россиянам грозит до 20 лет лишения свободы. После их задержания возбудили уголовное дело о терроризме, а самих граждан РФ СМИ республики назвали «боевиками».