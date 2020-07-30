Задержанных в Белоруссии россиян могут посадить на 20 лет

В Белоруссии задержали россиян, которых назвали «боевиками» и заявили об их отношении к частной военной кампании «Вагнер». Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Возможный срок заключения для граждан РФ озвучил РИА «Новости» белорусский юрист. После их задержания возбудили уголовное дело о терроризме.

В Совбезе республики заметили, что россияне начали давать показания. Их обвинили в организации теракта. По имеющимся данным, на территории страны могут находиться еще до 200 «боевиков».

В МИД Белоруссии обсудят задержание россиян с послом РФ в республике Дмитрием Мезенцевым, которого уже вызвали в министерство.

О задержании 32 граждан России в санатории под Минском стало известно накануне. Еще одного силовики взяли на юге страны. Белорусские власти считают, что они связаны с частной военной компанией «Вагнер». Президент РБ Александр Лукашенко поручил выяснить, имеет ли РФ отношение к делу.

Пока что республика решила усилить охрану границы с РФ. Необходимые мероприятия уже начали проводить.