Островное государство Барбадос стало республикой

Карибское островное государство Барбадос 30 ноября официально стало республикой. Первым президентом страны является Сандра Мэйсон, которую выбрали в октябре. Торжественную церемонию инаугурации Мэйсон показали на сайте правительства Барбадоса.

«Клянусь быть верной Барбадосу, в соответствии с законом буду честно служить Барбадосу на посту президента. Да поможет мне бог», — с такими словами президент взошла на свой пост.

На площади Национальных героев в столице Барбадоса, Бриджтауне, во время инаугурации спустили штандарт королевы Великобритании Елизаветы II и подняли флаг президента республики. Также в Бриджтауне прошел военный парад, церемонию транслировали по телевидению. Власти предупредили граждан о том, что во время празднования важно не забывать об ограничениях из-за пандемии.

К решению, по которому Елизавета II больше не будет главенствовать над карибской страной, единогласно пришли в нижней палате парламента. В конституцию Барбадоса внесли поправки, согласно которым лидером стала 72-летняя Санда Мэйсон. Она уже несколько лет была генерал-губернатором острова.