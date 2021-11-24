Королеву Великобритании Елизавету II снимут с поста главы Барбадоса

Член комитета правительства Барбадоса Сулейман Бюльбюля рассказал о лишении Елизаветы II поста главы государства. По его словам, лишение монаршей особы ее должности является лишь символическим шагом. Об этом написал Bloomberg.

«Это следующий шаг в нашем путешествии — перерезание пуповины, которая соединяет нас с Великобританией», — процитировало «Утро.ру» слова Бюльбюли.

С 1966 года Барбадос получил суверенитет, однако тогда государство не вышло из состава британского Содружества наций. С поста главы государства Елизавета II будет снята 30 ноября. На ее место придет генерал-губернатор государства Сандра Мэйсон.

По словам Мэйсон, местные жители давно хотели оставить свое колониальное прошлое и начать подчиняться коренному барбадосцу.