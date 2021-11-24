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    24 ноября 2021, 14:03

    Королеву Великобритании Елизавету II снимут с поста главы Барбадоса

    Сулейман Бюльбюля: лишение Елизаветы II поста главы Барбадоса является символическим шагом

    Оксана Лавнюженко

    Член комитета правительства Барбадоса Сулейман Бюльбюля рассказал о лишении Елизаветы II поста главы государства. По его словам, лишение монаршей особы ее должности является лишь символическим шагом. Об этом написал Bloomberg.

    «Это следующий шаг в нашем путешествии — перерезание пуповины, которая соединяет нас с Великобританией», — процитировало «Утро.ру» слова Бюльбюли.

    С 1966 года Барбадос получил суверенитет, однако тогда государство не вышло из состава британского Содружества наций. С поста главы государства Елизавета II будет снята 30 ноября. На ее место придет генерал-губернатор государства Сандра Мэйсон.

    По словам Мэйсон, местные жители давно хотели оставить свое колониальное прошлое и начать подчиняться коренному барбадосцу.