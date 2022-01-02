Остров в Австралии переименуют в честь платинового юбилея Елизаветы II

Австралийский остров Аспен в Канберре переименуют в честь Елизаветы II. Такой подарок королеве Великобритании пообещали сделать по случаю 70-летия ее пребывания на троне. Об этом сообщили на сайте премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Австралия в 2022 году планирует ряд национальных мероприятий для того, чтобы отпраздновать платиновый юбилей Елизаветы II. В Австралии королева Великобритании формально считается главой государства. И, как написал Моррисон, в этом году отмечается 70 лет ее «самоотверженного служения» Австралии и Содружеству.

«Ее Величество всегда испытывала глубокую привязанность и тесную связь с народом Австралии», — указал премьер-министр.

Одним из ключевых событий станет переименование острова Аспен на озере Берли-Гриффин в Канберре, где находится национальный карильон. Его переименуют в остров Королевы Елизаветы II. Специальное мероприятие по такому случаю проведут в июне.

«Учитывая, что национальный карильон был официально открыт Ее Величеством в 1970 году, вполне уместно переименование острова Аспен в знак признания ее многолетней службы в Австралии», — написал Моррисон.

В конце декабря в Виндзорский замок попытался проникнуть 19-летний парень с заряженным арбалетом. Его задержали и направили на психиатрическую экспертизу.