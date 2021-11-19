«Оставила не лучшее впечатление». Историк объяснил, может ли Камала Харрис стать президентом США

Вице-президент Камала Харрис временно взяла на себя полномочия главы страны вместо Джо Байдена. Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук МГУ Юрий Рогулев пояснил «360», что эта процедура давно описана и не является неординарной.

После покушения на Рональда Рейгана в 1981 году, напомнил ученый, вопросы подобного толка долго обсуждались. В итоге американские власти приняли специальную поправку о президентских правах и возможности их перехода.

«Расписывается вся процедура — что происходит, если президент ложится на операцию или теряет дееспособность на длительное время. Вице-президент, это его основная функция по конституции, вступает в исполнение обязанностей президента», — сказал Рогулев.

Он подчеркнул, что больше никаких обязанностей у вице-президента нет. Все остальное зависит от договоренностей между главой государства и вице-президентом.

Байдену предстояло короткое обследование, поэтому и полномочия Харрис на президентском посту будут недолгими. В целом ее шансы когда-либо занять должность главы США Рогулев оценил как небольшие.

«Ее роль непонятна, взаимоотношения не очень гладкие. Многие американские СМИ об этом пишут. Она <…> оставила не самое лучшее впечатление, рейтинг у нее невысокий», — отметил он, вспомнив выступления вице-президента в ходе различных поездок.