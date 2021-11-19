США временно будет править не Байден

Лидер США Джо Байден передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис. Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, это станет временной мерой на тот период, пока американский глава будет лежать в больнице под анестезией. Об этом сообщило РИА «Новости».

Анонсированное изменение будет первым случаем за все время правления администрации Байдена, когда он передаст полномочия вице-президенту. Кроме того, Харрис станет первой в истории США женщиной, главенствующей в стране, пусть и на небольшой срок.

По сообщению Псаки, Джо Байден запланировал пройти медосмотр с плановой колоноскопией. Для этого его направят в медцентр Уолтера Рида (штат Мэриленд).

Американский и российский лидеры смогут встретиться в этом году, как сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. До этого он провел переговоры с Джейком Салливаном, помощником главы США по нацбезопасности.