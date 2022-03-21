«Остались без жилья, машину простреляли». Беженцы с Украины добрались до ПВР на своих авто

Украинских беженцев поселили в пункте временного размещения в Старобельске. Из-за отсутствия эвакуационных коридоров людям пришлось добираться туда на своих машинах, в пути некоторые попали под обстрел. Об этом написала газета «Известия».

В Старобельск съехались целые семьи беженцев. Среди них и молодая пара с ребенком. Мужчина рассказал, что там, откуда они приехали, нацисты обстреливали даже те места, где они набирали воду.

«Воду набирал там, где стреляли. Там стояли 500 человек, и потом разбегались все, кто куда. Уже люди забыли, что они за водой пришли. Там невозможно жить», — сказала его супруга.

Перевезти вещи и ребенка было непросто. К тому же пришлось накачивать спущенное колесо.

«Когда мы выезжали, стреляли. Было страшно, конечно. Выехали как-то с ребенком. Ну и мы остались без жилья. У нас даже нет квартиры. Машину простреляли», — сообщила женщина.

Еще одна женщина сказала, что планирует вернуться, потому что дома остались ее родители.

«Я не знаю, что с ними. Потому что когда начали бомбить, у нас возле дома взорвалось и мы побежали в школу, и там сразу началась эвакуация», — рассказала она.

Для беженцев в Старобельске подготовили автобусы, которые перевезут их на границу с Россией.

Ранее жители Мариуполя рассказали, как украинские нацисты обстреляли два автобуса с детьми.