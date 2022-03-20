Украинские националисты обстреляли автобусы с мирными жителями

Жители Мариуполя рассказали, что бойцы украинского националистического батальона «Азов»* расстреляли два автобуса, в которых находили дети, сообщила газета «Известия».

«„Азов“* не выпускает, расстрелял два автобуса. Там дети были. Люди кричат, что же вы делаете, это же дети», — рассказал один из беженцев.

Еще одна жительница города сообщила, что бойцы батальона прячутся в детских садах и школах, они производят стрельбу оттуда, а после убегают. Также они забирают автомобили и снимают с них аккумуляторы.

«Прикрываются местными жителями и до сих пор по радио рассказывают, что они побеждают — Мариуполь держится», — приводятся слова другого жителя города.

Один из беженцев рассказал, что в городе пустые магазины, все разграблено. Он отметил, что уже три недели не видел хлеба.

«Мы три недели хлеба не видели. А ваши ребята, молодцы, паек нам дали», — отметил он.

Силы Народной милиции ДНР в воскресенье, 20 марта, эвакуировали из Мариуполя еще 216 человек, включая 41 ребенка. Их доставили в село в Безыменное Новоазовского района. В штабе территориальной обороны республики напомнили, что в МЧС ДНР круглосуточно работает горячая линия для оперативного информационного оказания помощи населению.

*«Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение.