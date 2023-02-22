Мир 22 февраля 2023, 11:03 Захарова заявила, что департамент ООН трижды срывал миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС МИД РФ призвал департамент ООН не блокировать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности трижды срывал миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В период с седьмого по 18 февраля департамент ООН по вопросам охраны и безопасности трижды без каких-либо внятных объяснений срывал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС», — сообщила она.

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Захарова уточнила, что при этом представители ООН объявляли о переносе сроков за два-три дня до запланированной даты, хотя обеспечение гарантированного безопасного заезда международных экспертов требовало значительного времени для подготовки с российской стороны.

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Следующая ротация запланирована на 25 февраля. Однако Захарова подчеркнула, что если и к этой дате ООН сорвет замену специалистов МАГАТЭ, то Россия посчитает это целенаправленной акцией по преднамеренному препятствованию миссии.

«Это играет на руку киевскому режиму, что подтверждается провокационным заявлением МИД Украины от 19 февраля, что якобы именно Россия блокирует проведение ротации», — заявила она.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства страны призвала департамент ООН по вопросам охраны и безопасности не блокировать, а способствовать проведению ротации экспертов международного агентства.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились продолжать работу по обеспечению безопасности вокруг Запорожской АЭС.