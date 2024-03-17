Мир 17 марта 2024, 18:53 Особенности «корейской Арматы» оценили в США TNI: корейский танк M2020 построили на основе советского Т-62

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Новый северокорейский танк опробовали в действии на недавних учениях в КНДР. Боевую машину построили на основе элементов советского Т-62, сообщило американское издание The National Interest.

Авторы материала нашли внешнее сходство между северокорейской машиной и российским танком Т-14 «Армата», который имеет общие конструктивные особенности с более старым советским Т-62. У Пхеньяна есть в арсенале история модификации этого танка.

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В статье указали, что в КНДР построили девять прототипов новой машины, которую на Западе назвали M2020. Танк имеет гладкоствольную пушку калибра 125 миллиметров, пулемет, автоматический гранатомет и пусковые установки с противотанковыми ракетами Bulsae-3.

Северная Корея в начале марта провела соревнования среди танковых экипажей. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично протестировал танк нового типа.