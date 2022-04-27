Основой санкций против России назвали ложь и лицемерие

Введение санкций против России — несправедливый шаг ни по своей форме, ни по исполнению. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на открытии Форума Экономического и социального совета ООН по финансированию развития.

Дипломат подчеркнул, что сегодня Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, в основе которого лежат ложь и лицемерие. Это значит, что действующую экономическую модель нужно пересмотреть.

«Призываем объединить усилия во имя построения более справедливого экономического миропорядка», — заявил Панкин.

Западные страны объявили о введении масштабных санкций против России после начала проведения специальной операции на Украине. Под ограничения попали банки, предприниматели, политики и журналисты. Прекратился экспорт высокотехнологичных товаров, а также заморозились активы в западных банках.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал воровством отказ Америки вернуть деньги, оставшиеся в американских банках. Он подчеркнул, что таким поведением власти Штатов подорвали к себе доверие и утратили статус договороспособной страны.