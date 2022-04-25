Посол в США назвал кражей блокировку российских счетов в американских банках

Соединенные Штаты подорвали доверие к себе как к договороспособной стране после того, как заморозили российские деньги в американских банках. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов эфире телеканала «Россия 24».

Ранее помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что американские власти не планируют возвращать собственность российских бизнесменов, конфискованную в рамках санкций. По его словам, они найдут им лучшее применение. В связи с этим российского посла спросили, могут ли Штаты поступить так же и с российской дипломатической собственностью и возможно ли то, чтобы ее вернули. Он высказал уверенность, что диппредставителям ничего не вернут.

«Вы не упомянули еще те огромные средства, которые заморожены в американских банках. И я откровенно скажу: я так считаю, что их просто у нас украли. И тем самым такими действиями американцы подорвали доверие к себе как к договороспособной стране, которой можно верить, с которой можно о чем-либо договариваться», — сказал он.

Антонов отметил, что не исключает в текущих реалиях других необдуманных шагов со стороны Штатов, в том числе блокировки счетов обычных граждан России.