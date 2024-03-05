Мир 05 марта 2024, 21:24 Основателя «Итеры» Макарова исключили из санкционного списка Британии Британия сняла санкции с основателя компании «Итера» Макарова РИА «Новости»

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Власти Великобритании исключили из списка санкций бизнесмена и основателя российской газовой компании «Итера» Игоря Макарова. Об этом сообщили в казначействе Соединенного Королевства.

Рестрикции подразумевали заморозку активов и ограничения в управлении имуществом.

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«Был исключен из перечня и больше не подвергается заморозке активов и санкциям в области услуг по управлению имуществом: Игорь Викторович Макаров», — отметили в казначействе.

Британия ввела санкции против основателя «Итеры» в сентябре 2022 года. В июне 2023-го стало известно, что Макаров отказался от гражданства России. Он получил паспорт Республики Кипр.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо ранее заявил, что страна должна отменить антироссийские санкции, чтобы вернуть дешевый газ. Политик пожаловался на рост цен на голубое топливо и назвал ситуацию «безумием».